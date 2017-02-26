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10:44 (мск), источник: СуперОмск

Владимир Золотарь объявил о своем уходе из омского ТЮЗа

Как сообщили «СуперОмску» несколько работников омского Театра юного зрителя, вчера худрук Владимир Золотарь объявил о своем уходе.

О своих намерениях маэстро рассказал перед спектаклем «Гамлет», показ которого вчера состоялся второй раз.

О причинах ухода и своих дальнейших планах Золотарь распространяться не стал.

В случае ухода Владимира Золотаря, театр в свой юбилейный год остается «сиротой». Напомним, Владимир Золотарь одновременно выполнял обязанности директора и главного режиссера. Теперь же ТЮЗ останется обезглавленным. Скорее всего, Золотарь не останется руководить театром до будущего преемника, так как у Владимира Александровича контракт на постановку в Минусинске.

К слову, преемнику достанется совсем не лакомый кусок. Помимо прежних проблем, таких как ремонт театра и призрачная реконструкция, будущему должностному лицу достанутся новые 400 тысяч долгов по зарплате, и полтора миллиона долгов по суду. Кроме того, пока неясно, как строился спектакль «Гамлет», постановщики которого (согласно опубликованным контрактам) получили свои гонорары, но, по словам ТЮЗовцев, к работе над постановкой в Омске не приступали.

Напомним, речь идёт о видных именах — Денис Солнцев (художник по свету) и Олег Головко (художник по свету). Как приживется «Гамлет» в репертуаре — также пока неясно.

Отметим, что Владимир Золотарь оставит не только негативный административный багаж, но и в большей степени обогатившийся репертуар, который привел в театр подростков и молодых зрителей от 18 до 35.

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