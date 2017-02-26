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11:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сколько долгожителей в Ростовской области?

Вековой юбилей в области перешагнули 125 женщин и 29 мужчин.

Как сообщили «АиФ на Дону» в региональном отделении Пенсионного фонда, вековой юбилей в области перешагнули 125 женщин и 29 мужчин.

Самая старшая долгожительница — из донской столицы, она недавно отметила 107 лет.

Причём Ростов лидирует по количеству пенсионеров, отличившихся долголетием.

Среди сельских районов рекордсменами по числу жителей старше ста лет стали Каменский и Тацинский.

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