Сколько долгожителей в Ростовской области?

Как сообщили «АиФ на Дону» в региональном отделении Пенсионного фонда, вековой юбилей в области перешагнули 125 женщин и 29 мужчин.

Самая старшая долгожительница — из донской столицы, она недавно отметила 107 лет.

Причём Ростов лидирует по количеству пенсионеров, отличившихся долголетием.

Среди сельских районов рекордсменами по числу жителей старше ста лет стали Каменский и Тацинский.