Сколько долгожителей в Ростовской области?
Вековой юбилей в области перешагнули 125 женщин и 29 мужчин.
Вековой юбилей в области перешагнули 125 женщин и 29 мужчин.
Как сообщили «АиФ на Дону» в региональном отделении Пенсионного фонда, вековой юбилей в области перешагнули 125 женщин и 29 мужчин.
Самая старшая долгожительница — из донской столицы, она недавно отметила 107 лет.
Причём Ростов лидирует по количеству пенсионеров, отличившихся долголетием.
Среди сельских районов рекордсменами по числу жителей старше ста лет стали Каменский и Тацинский.