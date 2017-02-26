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14:18 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской медакадемии опровергли слухи о плане по отчислению студентов

В Нижегородской медицинской академии опровергли информацию о плане по отчислению студентов. «Эти сведения не соответствуют действительности», — сообщил руководитель пресс-службы НижГМА Алексей Никонов.

Ранее в социальных сетях появились данные о заранее спланированном количестве отчисленных.

«Здравствуйте! У знакомых сложилась такая ситуация: сын учился на первом курсе медицинского ВУЗа в г. Нижний Новгород на платной основе. Проплата за семестр вовремя, учеба успешная, сессия успешно, без долгов. Вдруг его с родителями вызывает ректор и сообщает, что их сын — студент отчислен. На вопрос, почему, был получен ответ, что план 140 студентов отчислить…», — сообщил в соцсети аноним.

В НижГМА прокомментировали информацию и дали официальный ответ.

«Данная информация не соответствует действительности. Во-первых, такого понятия как план отчисления в нашем Вузе никогда не было и нет. Более того, подготовка студентов проводится в соответствии с государственным заданием — к примеру, приняв 600 студентов на первый курс, к концу срока обучения мы должны выпустить примерно такое же количество врачей. И сделать это должны с минимальными потерями. Стремимся, чтобы отчисляемость студентов, в том числе и по академической неуспеваемости, не превышала 5%. Во-вторых, с подобным вопросом к ректору никто не обращался», — рассказал Никонов.

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