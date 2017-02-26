В Нижегородской медакадемии опровергли слухи о плане по отчислению студентов

Ранее в социальных сетях появились данные о заранее спланированном количестве отчисленных.

«Здравствуйте! У знакомых сложилась такая ситуация: сын учился на первом курсе медицинского ВУЗа в г. Нижний Новгород на платной основе. Проплата за семестр вовремя, учеба успешная, сессия успешно, без долгов. Вдруг его с родителями вызывает ректор и сообщает, что их сын — студент отчислен. На вопрос, почему, был получен ответ, что план 140 студентов отчислить…», — сообщил в соцсети аноним.

В НижГМА прокомментировали информацию и дали официальный ответ.