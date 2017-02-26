Восьмилетняя карагандинка получила повестку в суд о выселении

Отдел жилищных отношений Караганды выселяет пятнадцать семей из здания государственного общежития по улице Лободы, ссылаясь на отсутствие оснований для проживания там.

«Согласно закону “О жилищных отношениях”, жилье из государственного жилищного фонда предоставляется только нуждающимся и обязательно в порядке очередности. Данные семьи стали жить в общежитии без законных оснований, заселились самовольно», — прокомментировал заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищных отношений» Сальжан Балаубаев.

В частности, семья Хандога, состоящая из шести человек, получила шесть повесток в суд. «Повестку выписали даже восьмилетнему ребенку. Это нонсенс. Год назад сотрудники отдела жилищных отношений заявили, что не будут выселять нас и официально узаконят право собственности на комнаты в общежитии, если мы оплатим долги за комуслуги бывших жителей. Оплатили. И даже ремонт сделали. Но свое обещание сотрудники отдела жилищных отношений не сдержали», — рассказала Жанна Хандога.

Между тем, семья Хандога подала встречный иск против госоргана. Судья Казыбекбийского районного суда № 2 Караганды Мадина Нашарова объединила два иска в единое производство.

«Данные гражданские дела однородны, участвуют одни и те же лица. Суд приходит к выводу, что их следует объединить, так как совместное рассмотрение будет целесообразным. Согласно статье 167 Гражданского процессуального кодекса, судья, установив, что в производстве имеется несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, вправе объединить эти дела в одно производство для совместного рассмотрения», — огласила постановление судья Мадина Нашарова.

Судебные слушания начались.