Проектный менеджер Всемирных военных игр считает россиян сильнейшими в Сочи

«Я не удивлен тем, что Россия по итоговой таблице занимает первое место. Вы, конечно, самая сильная команда, и это неоспоримый факт», — сказал Киз журналистам.

Он назвал III Всемирные военные игры самым грандиозным мероприятием, которое проходит в этом сезоне.

«Мне кажется, люди здесь отдыхают и просто получают удовольствие от игр», — добавил он.