Проектный менеджер Всемирных военных игр считает россиян сильнейшими в Сочи
СОЧИ, 26 фев — РИА Новости. Проектный менеджер Всемирных военных игр Гильерме Киз назвал российскую команду самой сильной на соревнованиях в Сочи.
СОЧИ, 26 фев — РИА Новости. Проектный менеджер Всемирных военных игр Гильерме Киз назвал российскую команду самой сильной на соревнованиях в Сочи.
«Я не удивлен тем, что Россия по итоговой таблице занимает первое место. Вы, конечно, самая сильная команда, и это неоспоримый факт», — сказал Киз журналистам.
Он назвал III Всемирные военные игры самым грандиозным мероприятием, которое проходит в этом сезоне.
«Мне кажется, люди здесь отдыхают и просто получают удовольствие от игр», — добавил он.
III зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля. Спортсмены разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоит из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах,