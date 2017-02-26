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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Проектный менеджер Всемирных военных игр считает россиян сильнейшими в Сочи

СОЧИ, 26 фев — РИА Новости. Проектный менеджер Всемирных военных игр Гильерме Киз назвал российскую команду самой сильной на соревнованиях в Сочи.

Источник: РИА Новости

«Я не удивлен тем, что Россия по итоговой таблице занимает первое место. Вы, конечно, самая сильная команда, и это неоспоримый факт», — сказал Киз журналистам.

Он назвал III Всемирные военные игры самым грандиозным мероприятием, которое проходит в этом сезоне.

«Мне кажется, люди здесь отдыхают и просто получают удовольствие от игр», — добавил он.

III зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля. Спортсмены разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоит из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

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