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11:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинской области перекрыто движение транспорта в нескольких районах

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля, РИА ФедералПресс. Движение транспорта закрыто в нескольких районах Челябинской области из-за метели.

«Закрыто движение автотранспорта в Ашинском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском и Катав-Ивановском районах. Движение ограничено до 16:00 мск», — передает «ИТАР-ТАСС Урал».

Сейчас на территории этих муниципалитетов наблюдается сильная метель, на автодорогах нулевая видимость. Ранее сообщалось, что 20 февраля движение грузовиков было временно ограничено на участке трассы М-5 «Урал» из-за сильного снега и гололеда. Ограничения были сняты 21 февраля.

Трасса М5 «Урал» — автомобильная дорога федерального значения — проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.

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