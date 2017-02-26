В Челябинской области перекрыто движение транспорта в нескольких районах
ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля, РИА ФедералПресс. Движение транспорта закрыто в нескольких районах Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля, РИА ФедералПресс. Движение транспорта закрыто в нескольких районах Челябинской области
«Закрыто движение автотранспорта в Ашинском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском и
Сейчас на территории этих муниципалитетов наблюдается сильная метель, на автодорогах нулевая видимость. Ранее сообщалось, что 20 февраля движение грузовиков было временно ограничено на участке трассы М-5 «Урал»
Трасса М5 «Урал» — автомобильная дорога федерального значения — проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.