Рекордный блин попробуют испечь в Москве

Рекордный по размерам блин попробуют испечь в воскресенье, 26 февраля, в саду «Эрмитаж». Как сообщает ТАСС, точные параметры пока не раскрываются, однако организаторы уверяют, что он «по своим невероятным размерам будет претендовать на занесение в Книгу рекордов Гиннеса».

На прошлую Масленицу в саду уже пытались испечь угощение диаметром три метра, но гигант вышел комом и развалился, когда его переворачивали. На тот блин ушло 60 килограммов теста, которое распределили по 800-килограммовой сковороде.

Испечь трехметровый блин уже 10 лет безуспешно пытаются в разных городах России, однако перевернуть его пока не удавалось никому

Испечь трехметровый блин уже 10 лет безуспешно пытаются в разных городах России, однако перевернуть его пока не удавалось никому

Проводы зимы пройдут сегодня на всех площадках фестиваля «Московская Масленица», а также в городских парках.

Москвичи смогут сделать селфи на фоне двухметровой сковороды, собрать свое чучело зимы из конструктора, принять участие в молодецких забавах, побывать на огненном шоу и взятии снежной крепости.