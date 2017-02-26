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11:35 (мск), источник: РИАЦ

Синоптики пообещали волгоградцам после проводов зимы потепление

В ближайшую неделю в регионе ожидается плюсовая температура воздуха.

Источник: РИАЦ

Зима показала свою силу — ночью ударил мороз, выпал снег, местами наблюдалась метель. Но такая погода с минусовой температурой и снегом сохранится лишь в первый день рабочей недели. Дальше волгоградцев ждет потепление.

По данным волгоградского ЦГМС, 27 февраля ночью прогнозируется местами небольшой снег, днем местами небольшой дождь со снегом. Ветер западный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью −3…−8ºС; днем 0..+5ºС.

В Волгограде в понедельник днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха: ночью −3…−5ºС; днем +3…+5ºС.

Во вторник, 28 февраля, ночью местами небольшой снег. Днем без осадков. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью 0…-5ºС, днем +3…+8ºС.

По Волгограду в этот день осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью 0…-2ºС; днем +4…+6ºС.

К выходным столбик термометра достигнет отметки +10 градусов по Цельсию, но затем снова температура воздуха начнет стремительно опускаться вниз.

Такие температурные колебания в начале марта синоптики считают вполне обычными. Ведь календарная весна в нашем регионе наступает лишь после дня весеннего равноденствия 20 марта, которое означает астрономическое начало весны.

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