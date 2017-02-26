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12:52 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Масленичные гулянья в Гомеле

Масленичные гулянья в Гомеле прошли 25 февраля на 5 площадках во всех районах областного центра.

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Помимо традиционных мероприятий, включающих дегустацию блинов, лазанье по столбу, бои подушками, организаторы подготовили совершенно новые конкурсы и шоу, которые не оставили равнодушными гостей праздника.

Например, у Ледового дворца гостей ждали «Блинфест» с белорусскими и казачьими песнями-плясками, выставка-шоу собак и декоративных кур, веселые состязания.

Фото Сергея Холодилина.

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