ФОТОРЕПОРТАЖ: Масленичные гулянья в Гомеле
Масленичные гулянья в Гомеле прошли 25 февраля на 5 площадках во всех районах областного центра.
Масленичные гулянья в Гомеле прошли 25 февраля на 5 площадках во всех районах областного центра.
Помимо традиционных мероприятий, включающих дегустацию блинов, лазанье по столбу, бои подушками, организаторы подготовили совершенно новые конкурсы и шоу, которые не оставили равнодушными гостей праздника.
Например, у Ледового дворца гостей ждали «Блинфест» с белорусскими и казачьими
Фото Сергея Холодилина.