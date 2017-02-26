Казах стал лучшим аниматором Китая
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ — По итогам 2016 года лучшим аниматором в Китае признан этнический казах Арысбек Нуханулы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ — По итогам 2016 года лучшим аниматором в Китае признан этнический казах Арысбек Нуханулы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
Местное жюри отметило его вклад в развитие межкультурных отношений двух стран.
8-минутный мультфильм Арысбека под названием «Я с жайлау» рассказывает о храбрости мальчика по имени Айбар, который, защищая стадо овец, не побоялся вступить в схватку с волками.
В прошлом году анимационный фильм казахстанца завоевал первое место на кинофестивале среди китайских студентов, а также принес автору
«Сейчас мы работаем над новым 90-минутным мультфильмом, который расскажет о