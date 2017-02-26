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11:34 (мск), источник: Kazinform

Казах стал лучшим аниматором Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ — По итогам 2016 года лучшим аниматором в Китае признан этнический казах Арысбек Нуханулы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Местное жюри отметило его вклад в развитие межкультурных отношений двух стран.

8-минутный мультфильм Арысбека под названием «Я с жайлау» рассказывает о храбрости мальчика по имени Айбар, который, защищая стадо овец, не побоялся вступить в схватку с волками.

В прошлом году анимационный фильм казахстанца завоевал первое место на кинофестивале среди китайских студентов, а также принес автору гран-при на 11-ом Азиатском молодежном кинофестивале.

«Сейчас мы работаем над новым 90-минутным мультфильмом, который расскажет о казахстанско-китайских отношениях на Шелковом пути. Сценарий для фильма уже готов. В дальнейшем мы хотим презентовать свою работу в Европе», — сказал в интервью казахстанским журналистам Арысбек Нуханулы.

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