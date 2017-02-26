Казах стал лучшим аниматором Китая

Местное жюри отметило его вклад в развитие межкультурных отношений двух стран.

8-минутный мультфильм Арысбека под названием «Я с жайлау» рассказывает о храбрости мальчика по имени Айбар, который, защищая стадо овец, не побоялся вступить в схватку с волками.

В прошлом году анимационный фильм казахстанца завоевал первое место на кинофестивале среди китайских студентов, а также принес автору гран-при на 11-ом Азиатском молодежном кинофестивале.