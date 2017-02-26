Маски Венецианского карнавала создаются в Кишиневе

В течение 10 лет художник-график Николай Латунов создает венецианские маски в своей небольшой мастерской в ​​Кишиневе, далеко от таинственного мира Венеции.

Художник учился в Академии искусств Молдовы, потом окончил мастерат в области графического искусства во Флоренции. Там он влюбился в тайну масок.

«Оказавшись во Флоренции, я начал там работать, но это было хобби. Мне так понравилось, что это стало моей профессией», — говорит Николай Латунов. «Сначала я занялся глубоким изучением искусства масок, потом выучил все названия масок, а их сотни» — добавил Латунов.

Николай Латунов делает маски вручную из папье-маше, в пресс-формах, по древней венецианской традиции, насчитывающей сотни лет. Весь процесс занимает два или три дня.

«Что такое маска? Она скрывает подлинную суть человека, это как театр. Клиенты выбирают маску по своему характеру. Эта маска тоже из бумаги, это — Венеция. Сейчас я работаю над декором маски в стиле барокко, и она будет закончена», — рассказывает художник-график Николай Латунов.

Художник создал тысячи венецианских масок, которые были проданы в Венеции или в других уголках мира, но меньше дома, в Молдове. В последний раз он видел плоды своего труда прямо на карнавале.

Всякий раз, когда есть возможность, художник отправляется в Венецию. Николай Латунов планирует расширить спектр материалов, из которых делает маски, используя шоколад или цветочные лепестки. Теперь художник готовит маски для выставки в Европе.