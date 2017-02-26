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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

Снег, дождь и гололедица ожидаются в Беларуси 27 февраля

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 27 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Ночью и утром на большей части территории прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем преимущественно по северной половине ожидаются небольшие осадки (в основном дождь).

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Будет облачно, местами туман. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем прогнозируется от 1 до 7 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 9 градусов.

Февральская оттепель обусловила активное таяние снега и льда. На водоемах лед стал рыхлым, толщина его неравномерна, поэтому ходить по нему опасно, предупреждают синоптики.

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