Снег, дождь и гололедица ожидаются в Беларуси 27 февраля

Ночью и утром на большей части территории прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем преимущественно по северной половине ожидаются небольшие осадки (в основном дождь).

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Будет облачно, местами туман. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем прогнозируется от 1 до 7 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 9 градусов.

Февральская оттепель обусловила активное таяние снега и льда. На водоемах лед стал рыхлым, толщина его неравномерна, поэтому ходить по нему опасно, предупреждают синоптики.