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12:45 (мск), источник: PROUFU.ru

Три новые школы появятся в Уфе в 2017 году

В течение года в столице Башкирии сдадут в эксплуатацию три новые школы. В настоящее время завершается их строительство, сообщили в мэрии города.

На стадии возведения находится еще одна школа.

Общеобразовательные учебные учреждения и детсады строятся в основном в новых микрорайонах. Это соответствует принципу комплексной застройки, к которой призывают столичные власти.

«Большое внимание уделяется применению комплексного подхода к застройке территорий, при котором одновременно с жилыми домами строятся социальные объекты и дороги. В качестве положительного примера можно назвать застройка микрорайонов “Дема-8”, “Дема-9” и “Полесье” в микрорайоне Инорс», — сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным администрации, ежегодно в Уфе нужно строить по 800 тысяч квадратных метров жилья.

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