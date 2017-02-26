Три новые школы появятся в Уфе в 2017 году
В течение года в столице Башкирии сдадут в эксплуатацию три новые школы. В настоящее время завершается их строительство, сообщили в мэрии города.
В течение года в столице Башкирии сдадут в эксплуатацию три новые школы. В настоящее время завершается их строительство, сообщили в мэрии города.
На стадии возведения находится еще одна школа.
Общеобразовательные учебные учреждения и детсады строятся в основном в новых микрорайонах. Это соответствует принципу комплексной застройки, к которой призывают столичные власти.
«Большое внимание уделяется применению комплексного подхода к застройке территорий, при котором одновременно с жилыми домами строятся социальные объекты и дороги. В качестве положительного примера можно назвать застройка микрорайонов “Дема-8”, “Дема-9” и “Полесье” в микрорайоне Инорс», — сообщает
По данным администрации, ежегодно в Уфе нужно строить по 800 тысяч квадратных метров жилья.