SunStroke Project представит в этом году Молдову на «Евровидении-2017»

В конкурсе исполнители уже принимали участие в 2010 году вместе с Олей Тирой. На этот раз они представят песню «Hey Mamma». Борьба была жесткой, от жюри музыканты получили 10 пунктов, и 12 — со стороны зрителей.

Конкурентами SunStroke Project стали «Ethno Republic и сестры Осояну», и те и другие набрали по 22 пункта, однако больше зрительских симпатий получила группа SunStroke.

Остальные участники не унывали, так как для них попытка попасть на Евровидение — способ продвижения.

«Я выступала босиком и хотела привлечь этим внимание. В этом году я посвятила песню обездоленным детям. Я хотела передать это послание Европе, надеюсь с помощью музыки достучаться до сердец», — заявила певица Диана Брескан.

«Нам с друзьями было очень хорошо на сцене. — Почему ты считаешь, что именно тебя должны отправить на Евровидении? — Я молод. И хочу всем сказать: не надо думать о политике или о языке, надо думать о душе», — рассказал певец Самир Логин.

Некоторые местные певцы представили композиции на румынском языке.

«Так будет продвигать нашу страну, нацию, музыку, язык, традиции. Не пытались петь фольклорную песню на английском языке, но если победим, возможно, несколько строчек добавим на английском», — отметила солистка группы Ethno Republic Корнелия Штефанец.