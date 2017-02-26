Пожилой итальянец покорил соцсети зажигательным танцем
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пожилой итальянец восхитил пользователей интернета, станцевав под звуки уличной музыки.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пожилой итальянец восхитил пользователей интернета, станцевав под звуки уличной музыки.
Танец мужчины снял на видео журналист Альберто Форни, который случайно увидел героя ролика на одной из улиц Болоньи.
В комментариях к видео, которое Форни выложил в Facebook, пользователи отметили, что пожилой мужчина в молодости, скорее всего, играл на барабанах — дедушку выдали характерные для ударников движения кистей рук.
Журналисту не удалось узнать имени танцора, но это не помешало дедушке прославиться. За несколько дней ролик набрал более 400 тысяч просмотров.