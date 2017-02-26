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12:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Проезд в маршрутных такси Магнитогорска подорожает до 25 рублей

На некоторых маршрутах цена вырастет уже с 27 февраля.

Стоимость проезда в маршрутных такси Магнитогорска в ближайшее время вырастет до 25 рублей, на некоторых маршрутах изменения вступят в силу уже 27 февраля, сообщает «Верстов. Инфо».

Объявления о повышении цены горожане заметили в салонах микроавтобусов несколько дней назад. По словам перевозчиков, такие меры связаны с подорожанием топлива и ростом прочих издержек. В последний раз стоимость проезда в магнитогорских маршрутках изменялась в ноябре 2015 года: тогда пассажиры стали платить 20 рублей вместо 18.

Напомним, с начала февраля цены также подняли перевозчики в Сатке, Верхнем Уфалее и Копейске, на 5 рублей подорожал проезд и для пассажиров некоторых маршрутных такси, следующих из Челябинска в Сосновский район.

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