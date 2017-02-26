В Омске устроят рейд по нарушителям среди водителей и пешеходов

Как проинформировали в пресс-службе регионального УМВД, в понедельник, 27 февраля, после продолжительных выходных омская Госавтоинспекция проведет массовую проверку соблюдения ПДД.

УГИБДД УМВД России по Омской области:

— Для участия в рейде привлекаются дополнительные силы Госавтоинспекции. Внимание «стражей дорог» будет акцентировано на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения.

Причем внимание автоинспекторов будет направлено не только на водителей, но и на пешеходов. Последние нередко переходят проезжую часть в неположенном месте, последствия чего могут быть весьма трагичны.

УГИБДД УМВД России по Омской области:

— Основной причиной автоаварий является нарушение правил дорожного движения. Превышение скорости, управление в состоянии опьянения, переход дороги в неположенном месте — все это причины гибели людей. Не допускайте их!