Летом три авиакомпании пустят в Крым самолеты из Ярославля
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев — РИА Новости (Крым). В мае и июне откроются прямые авиалинии между Ярославлем и Симферополем. Осуществлять рейсы будут три компании.
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев — РИА Новости (Крым). В мае и июне откроются прямые авиалинии между Ярославлем и Симферополем. Осуществлять рейсы будут три компании.
Об этом сообщается на сайте ярославского аэропорта «Туношна».
Так, с 27 мая по 15 октября по указанному маршруту будут летать самолеты компании «Саратовские авиалинии». В Симферополь они будут отправляться по воскресеньям, в Ярославль — по субботам. Время в пути составит 3 часа 15 минут.
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Со 2 июня по 27 октября авиарейсы между Ярославлем и Симферополем будет осуществлять компания «Пегас». Воздушные судна будут летать по пятницам. Время полета — 2 часа 15 минут.
Кроме того, на указанном направлении будет работать авиакомпания «Алроса». Ее самолеты будут перевозить пассажиров по понедельникам. Рейсы будут осуществляться с 12 июня по 11 сентября. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Продажа билетов на авиарейсы Ярославль — Симферополь — Ярославль уже открыта.