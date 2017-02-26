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21:28 (мск), источник: РИА Крым

Летом три авиакомпании пустят в Крым самолеты из Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев — РИА Новости (Крым). В мае и июне откроются прямые авиалинии между Ярославлем и Симферополем. Осуществлять рейсы будут три компании.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте ярославского аэропорта «Туношна».

Так, с 27 мая по 15 октября по указанному маршруту будут летать самолеты компании «Саратовские авиалинии». В Симферополь они будут отправляться по воскресеньям, в Ярославль — по субботам. Время в пути составит 3 часа 15 минут.

За январь аэропорт «Симферополь» обслужил почти 200 тысяч пассажиров >>.

Со 2 июня по 27 октября авиарейсы между Ярославлем и Симферополем будет осуществлять компания «Пегас». Воздушные судна будут летать по пятницам. Время полета — 2 часа 15 минут.

Кроме того, на указанном направлении будет работать авиакомпания «Алроса». Ее самолеты будут перевозить пассажиров по понедельникам. Рейсы будут осуществляться с 12 июня по 11 сентября. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Продажа билетов на авиарейсы Ярославль — Симферополь — Ярославль уже открыта.

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