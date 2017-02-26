Какую ценность представляют молдавские дипломы

Наша страна является участницей ряда международных конвенций и соглашений, облегчающих процедуру признания молдавских дипломов за рубежом.

Теоретически, молодой человек, получивший образование в Молдове и имеющий диплом, подтверждающий его специальность, может получить работу по профессии в любой точке мира. Существуют, однако, определенные сферы с широким спектром требований и дополнительных условий, таких как медицина, архитектура или юриспруденция. В большинстве случаев претенденты на работу или место учебы в этих областях должны пройти дополнительное тестирование, подтверждающее их знания и навыки, полученные в родной стране.

Министерство образования о признании дипломов

Признание дипломов об образовании на международном уровне осуществляется на основе соглашений между государствами. Молдавское правительство, в лице Министерства образования, несет ответственность за заключение и соблюдение подобных международных конвенций, договоров и соглашений. Перед началом процедуры подтверждения подлинности и перевода дипломов посольство или консульство страны назначения должно провести проверку условий, необходимых для признания дипломов. Во многих случаях не обязательно проверять подлинность всех документов. В то же время, не все государства принимают переводы, сделанные в Молдове.

Под термином «признание» подразумевается признание компетентным органом государства подлинности документа об образовании, а также признание ценности/ содержания диплома об образовании, в целях обеспечения доступа к следующему уровню образования (академическое признание) или к работе (профессиональное признание).

Страны, признающие молдавские дипломы

Законодательные рамки для признания в европейском пространстве выданных Молдовой документов об образовании представленыКонвенциейо признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе, подписанной в Лиссабоне в 1997 году. Молдова присоединилась к этой Конвенции в 1999 году. В целях содействия признанию на международном уровне документов об образовании и квалификаций, полученных в Молдове, как для продолжения обучения, так и для трудоустройства, Молдова подписала соглашения о взаимном признании документов об образовании с Румынией, Болгарией, Украиной, Российской Федерацией и Литвой.

В 2010 году Министерство образования обновила Соглашение о признании документов об образовании с Румынией, приведя его в соответствие с нормативными актами и рекомендациями по признанию документов в европейском пространстве, в контексте вступления Румынии в Европейский Союз.

В настоящее время осуществляется аналогичная процедура обновления Соглашения о сотрудничестве в вопросах признания с Российской Федерацией.

Автоматическое признание дипломов в 23 странах

Для облегчения процесса признания документов об образовании и квалификации, а также стимулирования академической и профессиональной мобильности в СНГ, в 2004 году Молдова подписала Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании. В 2012 году, по предложению Министерства образования, правительство одобрило проект Межправительственного рамочного соглашения о признании дипломов, ученых степеней и званий, а также квалификации и компетенций, предложенный 23 государствам Европы, включая страны назначения для молдавских мигрантов. Речь об Италии, Франции, Великобритании, Ирландии, Дании, Германии, Польше, Венгрии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Чехии, Словении, Словакии, Болгарии, Португалии, Греции, Турции, Израиле, Кипре и странах Балтии.

Болонский процесс и переводная система академических кредитов

Высшее образование реформировано таким образом, чтобы приспособить его к европейскому. Соответствующие реформы основываются на Рамке квалификаций, содержании учебных программ и структуре системы высшего образования, которая соответствует европейской системе. Болонский процесс, к которому присоединилась Молдова, предполагает также выдачу вкладыша к диплому всех выпускников и внедрение переводной системы академических кредитов (ECTS), что облегчает процедуру признания за рубежом знаний, полученных в Молдове.

Какие дипломы получают молдавские выпускники

Дипломы выпускников всех вузов выдаются Министерством образования. К ним прилагается вкладыш с персональными данными, а также с подробным описанием учебной программы и изученных предметов, оценки и учебные планы. Требования, предъявляемые к признанию дипломов лиценциата отличаются в зависимости от профиля университета и страны. Согласно информации, предоставленной Государственным университетом медицины и фармации им. Николае Тестемицану, в некоторых странах признание дипломов осуществляется автоматически, в то время как в других выпускники должны сдать еще несколько экзаменов.

Двусторонние соглашения между университетами

Помимо договоренностей, заключенных на межгосударственном уровне, университеты страны имеют право налаживать собственное сотрудничество с университетами по всему миру. Ректор Академии экономических наук Молдовы (АЭНМ) Григорий Белостечник говорит, что учреждение, которым он руководит, заключило соглашение о сотрудничестве с более чем 30 университетами ряда стран, в том числе Украины, Франции, Германии, Испании, Италии, США, Румынии, Турции, Польши, Китая, Греции, Швейцарии, Норвегии и др. стран.

«В меньшей степени удалось заключить соглашения о сотрудничестве с университетами Российской Федерации. Я чувствую, что это проблема межгосударственных отношений, затрагивающая также наши отношения», — объясняет Григорий Белостечник.

Он говорит, что двустороннее соглашение заключается по просьбе одной из заинтересованных сторон. «Эти соглашения анализируются, принимается во внимание имидж, репутация университета. Например, год назад университет с Мадагаскара попросил заключить соглашение о разработке двойного диплома лиценциата или диплома магистра. Нам пришлось отклонить предложение. Не потому, что мы не хотим сотрудничать, а потому что затраты были бы слишком высокими. Как правило, транспортные расходы берет на себя студент, а расходы на проживание, учебу, иногда на питание, оплачиваются принимающим университетом», — сказал ректор.

«Наши выпускники могут продолжить обучение в любой стране мира»

Выпускник АЭНМ может поехать в любую страну мира, чтобы продолжить учебу или устроиться на работу, утверждает ректор академии. «Мне не ясно, почему иногда выпускников вузов вводят в заблуждение, и они думают, что лучше поехать учиться за границу, так как там они получат диплом, признанный на европейском уровне. Меня беспокоят подобные заявления, потому что они не соответствуют действительности. Наши выпускники могут продолжить обучение в любой стране мира. Иногда наших молодых людей могут попросить сдать один или два дополнительных экзамена, чтобы их знания полностью соответствовали зарубежной учебной программе», — объясняет Григорий Белостечник.

То же самое утверждает Отилия Дандара — проректор учебной части Государственного университета Молдовы (ГУМ). «Болонский процесс предполагает создание единой образовательной системы, и мы являемся частью этого процесса. Как и в других странах, в нашей стране действует переводная и накопительная система кредитов, показывающая усилия студентов. Выпускник получает диплом, имеющий вкладыш с общепринятой в европейском пространстве структурой. Каждая страна, помимо общих требований, имеет некоторые собственные требования», — сказала Отилия Дандара.

Приравнивание оценок

Каждый вкладыш диплома содержит оценки, накопленные выпускником за годы обучения. Напротив оценки стоит буква, соответствующая международной системе оценивания знаний. «Оценка 10 в Молдове соответствует букве “А” в международной системе, которая эквивалентна оценке 5 в Болгарии», — сказала Отилиа Дандара. Она уточнила, что ГУМ заключил более 140 соглашений со столькими же университетами мира. «Это не означает, что в результате заключения этих соглашений диплом автоматически признается. Эти соглашения основаны больше на научных исследованиях и академической мобильности. Признание дипломов осуществляется на государственном уровне», — сказала проректор учебной части в ГУМ.