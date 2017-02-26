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12:41 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС Башкирии предупреждает о просадке укатанного снежного покрова на трассах

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное управление МЧС России по Башкортостану предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях, сложившихся на территории региона 26 февраля.

«Из-за повышения температуры воздуха наблюдается просадка укатанного снежного покрова на отдельных участках автодорог местного значения. Движение на трассах федерльного и республиканского значения не затруднено, функционирует в штатном режиме», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, силы и средства МЧС работают в режиме повышенной готовности. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов мониторят обстановку на дорогах. Водители большегрузных автомобилей информируются по кв-радиосвязи. На автодорогах функционируют пункты обогрева и питания, медпункты. В готовности к развертыванию находится городок жизнеобеспечения. В расчистке дорожных полотен трасс федерального, регионального и местного значения задействовано более тысячи единиц техники.

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