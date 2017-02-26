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13:10 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области побит температурный рекорд 50-летней давности

Весна пришла в регион раньше срока.

Вчера, 25 февраля, отмечен новый температурный рекорд в Самарской области. В Большой Глушице термометры показали 1,9 градуса тепла. Этот показатель перекрыли максимум в 1,5 градуса 1966 и 1998 годов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Синоптическая служба предупреждает, что оттепель задержится в Самарской области минимум до середины следующей недели. Днем столбик термометра будет подниматься до 2 градусов тепла, а ночью опустится до -5 градусов. В ночь на понедельник, 27 февраля, температура воздуха местами может снизиться до -10 градусов.

Кроме оттепели, прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега.

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