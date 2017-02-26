Никаких блинов: этнограф пояснила настоящие традиции украинцев на Масленицу

Об этом рассказала этнограф Галина Олейник, передает ТСН.

По ее словам, несвойственную нашей стране традицию — печь блины — в Украину принесла советская власть. Масленица рассматривалась прежде всего как массовые гуляния пролетариата в честь «встречи» зимы с весной. Блины же символизируют солнце.

«Последняя неделя перед Великим постом называлась сыропустная, или масница. От того, что употребляли много жирных продуктов», — отмечает Олейник.

Колодий же, по народным традициям, — это развлечение для замужних женщин. Неженатым парням они связывали так называемые «колодки» как упрек за то, что те до сих пор без пары.

Великий пост в 2017 году начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля.

Как сообщал «Обозреватель», православные христиане в последний день масленичных гуляний перед Великим постом, собираются в храмах и просят друг у друга прощения, поэтому воскресенье, завершающее масленицу, именуется Прощеным.