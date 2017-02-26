Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
Киркоров призвал РФ отказаться от Евровидения: признание звезды
«Неожиданность»: на Украине про указ Путина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14:26 (мск), источник: Обозреватель

Никаких блинов: этнограф пояснила настоящие традиции украинцев на Масленицу

Последнюю неделю перед Великим постом украинцы издавна отмечали приготовлением вареников, прежде всего с творогом и сметаной.

Об этом рассказала этнограф Галина Олейник, передает ТСН.

По ее словам, несвойственную нашей стране традицию — печь блины — в Украину принесла советская власть. Масленица рассматривалась прежде всего как массовые гуляния пролетариата в честь «встречи» зимы с весной. Блины же символизируют солнце.

«Последняя неделя перед Великим постом называлась сыропустная, или масница. От того, что употребляли много жирных продуктов», — отмечает Олейник.

Колодий же, по народным традициям, — это развлечение для замужних женщин. Неженатым парням они связывали так называемые «колодки» как упрек за то, что те до сих пор без пары.

Великий пост в 2017 году начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля.

Как сообщал «Обозреватель», православные христиане в последний день масленичных гуляний перед Великим постом, собираются в храмах и просят друг у друга прощения, поэтому воскресенье, завершающее масленицу, именуется Прощеным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД РФ прокомментировал теракт в Хомсе
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
Ильдар Дадин вышел на свободу
ВКС и ВМФ России получат 160 самолетов и вертолетов в этом году
В Бишкеке митингующие требуют освободить лидера оппозиции
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь