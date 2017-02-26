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13:41 (мск), источник: Noi.md

Жалоба мамы: условия в роддоме невыносимы

Старые кровати, отсутствие тумбочек, запрет есть в салоне — в такие условия поставлены матери и новорожденные в одном из родильных отделений столицы.

Источник: Noi.md

Мамы возмущены и требуют, чтобы министр здравоохранения провела хотя бы один день в таких условиях, отмечает NOI.md.

Мать, которая родила недавно в Центре матери и ребенка и лежала с новорожденным в 3-м корпусе отделения патологии, рассказала порталу NOI.md, что она была вынуждена находиться в невыносимых условиях, единственное, что утешало, это профессионализм лечащего врача и недавно отремонтированные туалеты.

«Условия для новорожденных меня поразили! Кровати в салонах перевязаны бечевками. Если они ломаются, падаешь на пол вместе с ребенком. Нет тумбочек, где можно было бы держать свои личные вещи. Даже пеленальный столик едва держится и в любой момент может развалиться», — рассказала молодая мама.

По ее словам, матери вынуждены оставлять своих малышей одних в салоне, чтобы пойти на обед, потому что в салоне не разрешается есть.

«Мамы говорят, что и в других отделениях для новорожденных такие же условия, отремонтирован только шестиэтажный корпус. Мне очень хотелось бы, чтобы министр здравоохранения находилась в таких условиях хотя бы один день», — добавила женщина.

Ответственных лиц Центра матери и ребенка не удалось найти, чтобы они прокомментировали ситуацию.

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