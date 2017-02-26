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15:38 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на Масленицу горожане залезали на столб за призами, тягали гири и ели блины

В субботу, 25 февраля, на Советской площади Воронежа собрались сотни горожан. Все они пришли на масленичные гулянья.

Праздник открыло театрализованное представление, в котором сказочные герои провожали морозы и встречали долгожданную весну. За ними на сцену вышли народные коллективы, которые пели песни и читали потешные стихотворения.

Самые активные горожане могли принять участие в разных конкурсах. Так, взрослые состязались в поднятии гири. А дети перетягивали канат вместе со сказочными героями и стреляли из лука. Рядом развернулась ярмарка-выставка народного творчества. Здесь продавали кукол, расписные шкатулки, леденцы на палочке и многое другое.

Главным событием праздника стал традиционный конкурс с масленичным столбом. Смелые и ловкие горожане должны были залезть на самый верх столба. Там они снимали карточку с номером. Потом внизу они по нему получали ценный подарок.

«Все призы были подготовлены в едином ценовом диапазоне для того, чтобы между ними не было конкуренции и все участники были довольны, — рассказал и.о. руководителя управления культуры Андрей Харитонов.

Отметим, что мероприятие прошло без ЧП. Порядок на площади обеспечивали сотрудники полиции и народные дружинники.

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