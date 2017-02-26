Особый противопожарный режим ввели в трех МО Иркутской области

Особый противопожарный режим введен в городе Свирске, Ушаковском муниципальном образовании, а также в Гороховском МО в связи с пожаром в деревне Степановке. За прошедшие сутки в Приангарье произошло восемь пожаров. В частности, погиб 57-летний житель Усть-Илимска. Всего из-за неосторожного обращения с огнем в регионе за сутки возникло четыре пожара. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

В рамках особого противопожарного режима усилена профилактическая работа по предупреждению пожаров в быту, с привлечением представителей администрации населённых пунктов, добровольцев, жилищно-коммунальных компаний.

Межведомственными группами за прошедшие сутки было проведено 1613 подворовых обходов, 13 сходов граждан. По мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано более 2,5 тысячи человек, распространено почти 3 тысячи памяток на противопожарную тематику. Совместно с сотрудниками полиции и органами социальной защиты населения проведено 108 совместных рейдов, обследовано 50 мест проживания неблагополучных семей и 41 место проживания социально незащищенных слоев населения.