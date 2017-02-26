Метели и гололёд на дорогах ожидают южноуральцев в ближайшие дни
В ГУ МЧС предупреждают о возможных затруднениях на трассах.
В ГУ МЧС предупреждают о возможных затруднениях на трассах.
Метели с мокрым снегом и гололёд, особенно сильный в горах, прогнозируют в Челябинской области 27 февраля, об этом южноуральцев предупреждают в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, в понедельник на дорогах региона возможно затруднение движения и общее снижение скорости транспорта
Напомним, ранее обильный снегопад прошёл в Челябинске, причём ухудшение погоды совпало с масленичными гуляниями, когда горожане провожали зиму.