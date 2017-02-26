Метели и гололёд на дорогах ожидают южноуральцев в ближайшие дни

Метели с мокрым снегом и гололёд, особенно сильный в горах, прогнозируют в Челябинской области 27 февраля, об этом южноуральцев предупреждают в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, в понедельник на дорогах региона возможно затруднение движения и общее снижение скорости транспорта из-за плохой видимости, гололёда и сильного бокового ветра. В то же время нарушения сообщения с соседними регионами и Казахстаном не ожидается.

Напомним, ранее обильный снегопад прошёл в Челябинске, причём ухудшение погоды совпало с масленичными гуляниями, когда горожане провожали зиму.