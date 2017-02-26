Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Смайлики могут многое рассказать о личности
В Кремле рассказали о реакции Путина на новость о смерти Чуркина
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
Киркоров призвал РФ отказаться от Евровидения: признание звезды
«Неожиданность»: на Украине про указ Путина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
13:57 (мск), источник: Om1.ru

Три сотни омичей окатили себя ледяной водой на улице

Омск присоединился к экстремальной акции закаливания.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Сегодня, 26 февраля, омские «моржи» устроили массовый сеанс закаливания в парке «Зеленый остров», где проходят масленичные гуляния. Несколько сотен смельчаков в рамках акции «Пробуждение» решились облить себя ледяной водой из ведра. Этот проект уже стал популярным в ряде городов России, но омичи в этом году присоединились к нему впервые.

Акцию организовал омский клуб «Моржи», но поучаствовать мог любой желающий. Таковых оказалось больше 280 человек. Ровно в 13:00 участники переоблачились в раздевалках в купальники и плавки, провели короткую разминку и взялись за ведра, чтобы тут же на счет три опрокинуть их на себя.

Некоторым показалось мало одного ведерка, участники хватали соседние и начинали обливать водой уже друг друга. Экстремальное закаливание явно добавило адреналина — после «Пробуждения» мокрые раздетые омичи не сразу побежали в раздевалки, а принялись плясать на льду под гармонь. Один из участников принес ее с собой.

— Все замечательно, только воды не хватило — двух ведерок мало. Я три раза купался в проруби на Крещение. Решил попробовать себя, и мне понравилось. Пробую разные виды нагрузок, в том числе испытания с холодом и водой, — поделился впечатлениями участник по имени Иван.

Заядлый «морж» Валерий Моисеенко пришел в необычном головном уборе в виде головы своего «тотемного» животного — символа акции.

 — Холод укрепляет здоровье, поднимает иммунитет. Поэтому люди здоровые и не болеют. Мы плаваем по три-четыре раза каждую неделю — вторник, четверг, суббота воскресенье, — рассказал он о занятиях в клубе.

После массового обливания некоторые участники решили закрепить эффект заплывом в проруби.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тренер «Адмирала» на матче с «Авангардом» бросил в арбитров бутылку с водой
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД РФ прокомментировал теракт в Хомсе
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
Ильдар Дадин вышел на свободу
ВКС и ВМФ России получат 160 самолетов и вертолетов в этом году
В Бишкеке митингующие требуют освободить лидера оппозиции
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь