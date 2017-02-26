Три сотни омичей окатили себя ледяной водой на улице

Сегодня, 26 февраля, омские «моржи» устроили массовый сеанс закаливания в парке «Зеленый остров», где проходят масленичные гуляния. Несколько сотен смельчаков в рамках акции «Пробуждение» решились облить себя ледяной водой из ведра. Этот проект уже стал популярным в ряде городов России, но омичи в этом году присоединились к нему впервые.

Акцию организовал омский клуб «Моржи», но поучаствовать мог любой желающий. Таковых оказалось больше 280 человек. Ровно в 13:00 участники переоблачились в раздевалках в купальники и плавки, провели короткую разминку и взялись за ведра, чтобы тут же на счет три опрокинуть их на себя.

Некоторым показалось мало одного ведерка, участники хватали соседние и начинали обливать водой уже друг друга. Экстремальное закаливание явно добавило адреналина — после «Пробуждения» мокрые раздетые омичи не сразу побежали в раздевалки, а принялись плясать на льду под гармонь. Один из участников принес ее с собой.

— Все замечательно, только воды не хватило — двух ведерок мало. Я три раза купался в проруби на Крещение. Решил попробовать себя, и мне понравилось. Пробую разные виды нагрузок, в том числе испытания с холодом и водой, — поделился впечатлениями участник по имени Иван.

Заядлый «морж» Валерий Моисеенко пришел в необычном головном уборе в виде головы своего «тотемного» животного — символа акции.

— Холод укрепляет здоровье, поднимает иммунитет. Поэтому люди здоровые и не болеют. Мы плаваем по три-четыре раза каждую неделю — вторник, четверг, суббота воскресенье, — рассказал он о занятиях в клубе.

После массового обливания некоторые участники решили закрепить эффект заплывом в проруби.