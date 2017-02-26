Марш памяти Немцова начался в Санкт-Петербурге
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Несогласованное шествие памяти оппозиционного политика Бориса Немцова проходит в центре Петербурга, полиция не препятствует проведению мероприятий.
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Несогласованное шествие памяти оппозиционного политика Бориса Немцова проходит в центре Петербурга, полиция не препятствует проведению мероприятий.
Участники шествия собрались у станции метро «Горьковская» и начали организованное шествие около 14:00. Во главе колонны находятся депутаты Законодательного собрания города Борис Вишневский и Максим Резник, а также региональный координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.
Шествие проходит под флагами Российской Федерации, некоторые собравшиеся несут в руках фотографии Немцова и цветы. Сотрудники полиции сопровождают шествие, однако не препятствуют его проведению.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.