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15:01 (мск), источник: Интерфакс

Марш памяти Немцова начался в Санкт-Петербурге

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Несогласованное шествие памяти оппозиционного политика Бориса Немцова проходит в центре Петербурга, полиция не препятствует проведению мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

Участники шествия собрались у станции метро «Горьковская» и начали организованное шествие около 14:00. Во главе колонны находятся депутаты Законодательного собрания города Борис Вишневский и Максим Резник, а также региональный координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Шествие проходит под флагами Российской Федерации, некоторые собравшиеся несут в руках фотографии Немцова и цветы. Сотрудники полиции сопровождают шествие, однако не препятствуют его проведению.

Шествие должно завершиться митингом на Марсовом поле, согласованном с городскими властями. Заявленная численность митинга — 3000 человек

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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