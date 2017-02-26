Марш памяти Немцова начался в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Участники шествия собрались у станции метро «Горьковская» и начали организованное шествие около 14:00. Во главе колонны находятся депутаты Законодательного собрания города Борис Вишневский и Максим Резник, а также региональный координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Шествие проходит под флагами Российской Федерации, некоторые собравшиеся несут в руках фотографии Немцова и цветы. Сотрудники полиции сопровождают шествие, однако не препятствуют его проведению.

Шествие должно завершиться митингом на Марсовом поле, согласованном с городскими властями. Заявленная численность митинга — 3000 человек