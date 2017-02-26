Масленицу и Прощеное воскресенье отметили новосибирцы

В Центральном парке на главной сцене выступили известные творческие коллективы: ансамбль песни и танцев «Чалдоны», ансамбль «Дружина», танцевальный коллектив «Юность Сибири». Здесь были организованы более десяти интерактивных игровых площадок и весенняя ярмарка, угощение горячими масленичными блинами. Всех посетителей ждали викторины, розыгрыши, призы и подарки.

Отметили праздник в Центре спортивной подготовки по конному спорту народным гулянием «Разгуляй, Масленица!» В программе: казачья джигитовка, ряженый конкурс, прыжки через огонь. Гостей катали на санях и лошадях, проводили конкурсы и мастер-классы.