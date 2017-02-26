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20:55 (мск), источник: VN.RU

Масленицу и Прощеное воскресенье отметили новосибирцы

26 февраля в Новосибирске отпраздновали Масленицу — народные гуляния прошли в парках и дворцах культуры города.

В Центральном парке на главной сцене выступили известные творческие коллективы: ансамбль песни и танцев «Чалдоны», ансамбль «Дружина», танцевальный коллектив «Юность Сибири». Здесь были организованы более десяти интерактивных игровых площадок и весенняя ярмарка, угощение горячими масленичными блинами. Всех посетителей ждали викторины, розыгрыши, призы и подарки.

Отметили праздник в Центре спортивной подготовки по конному спорту народным гулянием «Разгуляй, Масленица!» В программе: казачья джигитовка, ряженый конкурс, прыжки через огонь. Гостей катали на санях и лошадях, проводили конкурсы и мастер-классы.

Народные гуляния в парке культуры имени Кирова «Прощай, зимушка-зима!» начались в час дня. Для гостей прошел веселый концерт, а для юных участников — игры и забавы.

Широкую Масленицу в парке «Бугринская роща» праздновали жители Кировского района. Они соревновались в перетягивании каната, беге в мешках, бились подушками.

По церковному календарю сегодня отмечается Прощеное воскресенье — нужно за все извиниться перед близкими и самим постараться простить их. Уже завтра, 27 февраля, начнется Великий пост и продлится семь недель до 16 апреля — в этот день православные христиане в 2017 году празднуют Пасху.

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