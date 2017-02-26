В Омске объявлено штормовое предупреждение
По прогнозам омского Гидрометцентра, в понедельник, 27 февраля, на территории Омской области ожидается ветер 15−20 м/с, местами порывы до 24 м/с.
По прогнозам омского Гидрометцентра, в понедельник, 27 февраля, на территории Омской области ожидается ветер 15−20 м/с, местами порывы до 24 м/с.
Кроме того, синоптики обещают мокрый снег, дождь и гололед.
Омичам следует быть предельно осторожными, по возможности ограничить передвижения по городским и областным дорогам на личном транспорте.
При движении на автомобиле требуется выбирать скоростной режим, дистанции и интервалы между транспортными средствами с учетом погодных условий.