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20:47 (мск), источник: СуперОмск

В Омске объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам омского Гидрометцентра, в понедельник, 27 февраля, на территории Омской области ожидается ветер 15−20 м/с, местами порывы до 24 м/с.

Кроме того, синоптики обещают мокрый снег, дождь и гололед.

Омичам следует быть предельно осторожными, по возможности ограничить передвижения по городским и областным дорогам на личном транспорте.

При движении на автомобиле требуется выбирать скоростной режим, дистанции и интервалы между транспортными средствами с учетом погодных условий.

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