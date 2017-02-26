В Омске объявлено штормовое предупреждение

Кроме того, синоптики обещают мокрый снег, дождь и гололед.

Омичам следует быть предельно осторожными, по возможности ограничить передвижения по городским и областным дорогам на личном транспорте.

При движении на автомобиле требуется выбирать скоростной режим, дистанции и интервалы между транспортными средствами с учетом погодных условий.