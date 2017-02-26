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15:13 (мск), источник: РИА Новости

По бульварам Москвы начали движение участники «Марша памяти Бориса Немцова»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Екатерина Кованова. «Марш памяти Бориса Немцова» в Москве начал движение от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, среди плакатов традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несёт плакаты с портретами и цитатами Немцова.

Во главе колонны идут лидеры демократических партий и организаций, в том числе движения «Солидарность» и партии ПАРНАС со своим лидером Михаилом Касьяновым.

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика. | Источник: РИА "Новости"

В середине колонны движутся активисты партии «Яблоко», среди которых основатель партии Григорий Явлинский и председатель Эмилия Слабунова.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщалось, далее шествие пройдет по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. После окончания акции, запланированной на 16.00 мск, участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы.

Ранее член оргкомитета демонстрации Илья Яшин рассказал, что цель мероприятия — почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя, поэтому марш будет носить общественно-политический характер

Как сообщает департамент транспорта Москвы, для автомобилистов перекрыты с 11.00 внутренняя сторона Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7. Движение на улицах возобновят вновь по мере прохождения колонны.

Источник: РИА "Новости"

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы.

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