По бульварам Москвы начали движение участники «Марша памяти Бориса Немцова»

Источник: РИА Новости

Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, среди плакатов традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несёт плакаты с портретами и цитатами Немцова. Во главе колонны идут лидеры демократических партий и организаций, в том числе движения «Солидарность» и партии ПАРНАС со своим лидером Михаилом Касьяновым.

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика. | Источник: РИА "Новости"

В середине колонны движутся активисты партии «Яблоко», среди которых основатель партии Григорий Явлинский и председатель Эмилия Слабунова.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщалось, далее шествие пройдет по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. После окончания акции, запланированной на 16.00 мск, участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы.

Ранее член оргкомитета демонстрации Илья Яшин рассказал, что цель мероприятия — почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя, поэтому марш будет носить общественно-политический характер

Как сообщает департамент транспорта Москвы, для автомобилистов перекрыты с 11.00 внутренняя сторона Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7. Движение на улицах возобновят вновь по мере прохождения колонны.

Источник: РИА "Новости"