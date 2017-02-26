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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Пучков проверил в Сочи готовность подразделений к Кубку конфедераций

СОЧИ, 26 фев — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Сочи для проверки готовности подразделений к обеспечению безопасности во время проведения Кубка конфедераций-2017 по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

По поручению министра оперативная группа МЧС России, в состав которой входят руководители центрального аппарата, разделилась на три рабочие группы с целью полного охвата сочинского гарнизона для проверок.

Сам Пучков проверил 19-ю пожарно-спасательную часть по охране Олимпийского парка, где расположен сочинский филиал ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, развернутый в целях обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, проводимых в Сочи, в числе которых Российский инвестиционный форум и III зимние Всемирные военные игры.

Министр отметил высокий уровень подготовки и профессионализм сотрудников сочинского филиала ЦУКС, а также грамотную работу специалистов оперативного штаба.

Вторая группа во главе с заместителем министра Владленом Аксеновым проверила готовность шестой пожарной части 10-го отряда федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю. В ходе проверки были отмечены слаженность личного состава пожарной части и соблюдение нормативов при реагировании на реальный пожар в одном из жилых домов Сочи. Третья группа проверила готовность Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Безопасность проведения Кубка конфедераций от МЧС России в Сочи будут обеспечивать 10-й отряд федеральной противопожарной службы, Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО), ГИМС, Южный кинологический спасательный центр и Центр подготовки спасателей ЮРПСО.

Итоги проверки готовности подразделений будут подведены в понедельник в ходе тактико-специального учения сочинского пожарно-спасательного гарнизона по обеспечению безопасности при проведении Кубка конфедераций-2017.

Кубок конфедераций, который проводится за год до чемпионата мира по футболу, пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Мексики, Австралии, Чили, Новой Зеландии и Камеруна.

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