Пучков проверил в Сочи готовность подразделений к Кубку конфедераций

По поручению министра оперативная группа МЧС России, в состав которой входят руководители центрального аппарата, разделилась на три рабочие группы с целью полного охвата сочинского гарнизона для проверок.

Сам Пучков проверил 19-ю пожарно-спасательную часть по охране Олимпийского парка, где расположен сочинский филиал ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, развернутый в целях обеспечения безопасности крупных международных мероприятий, проводимых в Сочи, в числе которых Российский инвестиционный форум и III зимние Всемирные военные игры.

Министр отметил высокий уровень подготовки и профессионализм сотрудников сочинского филиала ЦУКС, а также грамотную работу специалистов оперативного штаба.

Вторая группа во главе с заместителем министра Владленом Аксеновым проверила готовность шестой пожарной части 10-го отряда федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю. В ходе проверки были отмечены слаженность личного состава пожарной части и соблюдение нормативов при реагировании на реальный пожар в одном из жилых домов Сочи. Третья группа проверила готовность Южного регионального поисково-спасательного отряда.

Безопасность проведения Кубка конфедераций от МЧС России в Сочи будут обеспечивать 10-й отряд федеральной противопожарной службы, Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО), ГИМС, Южный кинологический спасательный центр и Центр подготовки спасателей ЮРПСО.

Итоги проверки готовности подразделений будут подведены в понедельник в ходе тактико-специального учения сочинского пожарно-спасательного гарнизона по обеспечению безопасности при проведении Кубка конфедераций-2017.