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15:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На митинг памяти Бориса Немцова в Воронеже вышли около 60 человек

Около 60 человек вышли на митинг памяти Бориса Немцова в гайд-парк на площади Никитина. Акция прошла накануне второй годовщины смерти политика в воскресенье, 26 февраля.

Перед митингом организаторы очистили площадь у кинотеатра «Пролетарий» от снега и проверили, нет ли в окрестных дворах провокаторов. Во время прошлых акций хулиганы закидали участников мукой и зеленкой.

Акция началась в 12:00 и продлилась примерно полтора часа. Активисты почтили память не только Бориса Немцова, но и других убитых общественных деятелей — правозащитницы Галины Старовойтовой, журналистов Юрия Щекочихина и Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова. Организаторы отметили, что на митинг пришли и воронежские националисты, которые тоже хотят добиться свободы слова в России.

Воронежский митинг обошелся без провокаций. Один человек выразил недовольство акцией. Мужчина вышел к микрофону, но спросил у участников и организаторов только «какого лешего вы здесь собрались?». После этого мужчину прервали, и он ушел с площади.

Митинги памяти убитого политика Бориса Немцова прошли по всей России. Акции запретили в некоторых городах, например в Екатеринбурге и Перми. В Москве марш памяти не обошелся без провокаций — перед началом акции председателя партии «Парнас» Михаила Касьянова облили зеленкой. Хулигана задержали полицейские.

Контекст

Первый марш памяти Бориса Немцова в Воронеже прошел через день после гибели политика, 1 марта 2015 года, и собрал около 200 участников. Второй марш состоялся в Воронеже в годовщину убийства политика 27 февраля 2016 года. Акцию несколько раз попытались сорвать: сначала подозрения вызвала оставленная машина на Советской площади, где должен был пройти митинг. Пока активисты ждали снятия оцепления площади или решения о смене места для демонстрации, их облили зеленкой, закидали мукой и забросали яйцами. Когда сорвать митинг не удалось, его участников решили спровоцировать плакатами.

Борис Немцов — российский политик и оппозиционер, бывший губернатор Нижегородской области (1991−1997 годы), министр топлива и энергетики (с апреля по ноябрь 1997), вице-премьер РФ (1997−1998). Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. Заказчик преступления до сих пор не назван.

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