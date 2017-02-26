На митинг памяти Бориса Немцова в Воронеже вышли около 60 человек

Перед митингом организаторы очистили площадь у кинотеатра «Пролетарий» от снега и проверили, нет ли в окрестных дворах провокаторов. Во время прошлых акций хулиганы закидали участников мукой и зеленкой.

Акция началась в 12:00 и продлилась примерно полтора часа. Активисты почтили память не только Бориса Немцова, но и других убитых общественных деятелей — правозащитницы Галины Старовойтовой, журналистов Юрия Щекочихина и Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова. Организаторы отметили, что на митинг пришли и воронежские националисты, которые тоже хотят добиться свободы слова в России.

Воронежский митинг обошелся без провокаций. Один человек выразил недовольство акцией. Мужчина вышел к микрофону, но спросил у участников и организаторов только «какого лешего вы здесь собрались?». После этого мужчину прервали, и он ушел с площади.

Митинги памяти убитого политика Бориса Немцова прошли по всей России. Акции запретили в некоторых городах, например в Екатеринбурге и Перми. В Москве марш памяти не обошелся без провокаций — перед началом акции председателя партии «Парнас» Михаила Касьянова облили зеленкой. Хулигана задержали полицейские.

Контекст

Первый марш памяти Бориса Немцова в Воронеже прошел через день после гибели политика, 1 марта 2015 года, и собрал около 200 участников. Второй марш состоялся в Воронеже в годовщину убийства политика 27 февраля 2016 года. Акцию несколько раз попытались сорвать: сначала подозрения вызвала оставленная машина на Советской площади, где должен был пройти митинг. Пока активисты ждали снятия оцепления площади или решения о смене места для демонстрации, их облили зеленкой, закидали мукой и забросали яйцами. Когда сорвать митинг не удалось, его участников решили спровоцировать плакатами.