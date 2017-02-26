Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16:56 (мск), источник: Новости Перми

МЧС предупреждает о порывистом ветре

26—27 февраля 2017 года по Пермскому краю ожидается облачная погода, снег и порывистый ветер.

Источник: Новости Перми

Прикамцев просят быть осторожными и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Прикамье юго-западный и западный ветер будет достигать порывов 6−11 м/с, а ночью — 13−18 м/с. Температура воздуха в темное время суток при прояснениях будет опускаться до -18°С, а днем составит -3,-8°С, на севере местами до -10°С. На дорогах — гололед.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Передвигайтесь осторожно, не торопясь. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — информирует ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС предупреждает о порывистом ветре
Российские лыжники победили в командном спринте на ЧМ в Лахти
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД РФ прокомментировал теракт в Хомсе
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции
Ильдар Дадин вышел на свободу
СМИ: Россиянкам грозит лишение серебра в командном спринте на ЧМ
В столице Киргизии проходит митинг в поддержку лидера оппозиции
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь