МЧС предупреждает о порывистом ветре
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Прикамцев просят быть осторожными и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.
По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Прикамье
«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Передвигайтесь осторожно, не торопясь. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — информирует ГУ МЧС по Пермскому краю.