МЧС предупреждает о порывистом ветре

Прикамцев просят быть осторожными и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

По данным синоптиков, в ближайшие два дня в Прикамье юго-западный и западный ветер будет достигать порывов 6−11 м/с, а ночью — 13−18 м/с. Температура воздуха в темное время суток при прояснениях будет опускаться до -18°С, а днем составит -3,-8°С, на севере местами до -10°С. На дорогах — гололед.



«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Передвигайтесь осторожно, не торопясь. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — информирует ГУ МЧС по Пермскому краю.