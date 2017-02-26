Марш памяти Бориса Немцова в Москве завершился, участники расходятся

Ожидается, что некоторые участники пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложат цветы.

Ранее сообщалось, что участники акции выдвинулись от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара в основном под флагами России, а также под партийными флагами. Среди плакатов были традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.

Шествие прошло по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. Во главе колонны прошли лидеры демократических партий и организаций, в том числе движение «Солидарность» и партия ПАРНАС со своим лидером Михаилом Касьяновым. В середине колонны прошли активисты партии «Яблоко», среди которых был основатель партии Григорий Явлинский и председатель Эмилия Слабунова.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы.