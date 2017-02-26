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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Марш памяти Бориса Немцова в Москве завершился, участники расходятся

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Марш памяти Бориса Немцова в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, участники акции сворачивают плакаты и начинают расходиться, передаёт корреспондент РИА Новости в воскресенье.

Источник: РИА Новости

Ожидается, что некоторые участники пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где возложат цветы.

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Ранее сообщалось, что участники акции выдвинулись от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара в основном под флагами России, а также под партийными флагами. Среди плакатов были традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.

Шествие прошло по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. Во главе колонны прошли лидеры демократических партий и организаций, в том числе движение «Солидарность» и партия ПАРНАС со своим лидером Михаилом Касьяновым. В середине колонны прошли активисты партии «Яблоко», среди которых был основатель партии Григорий Явлинский и председатель Эмилия Слабунова.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы.

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