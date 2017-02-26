«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра
Такая же ветреная погода сохранится в столице в понедельник.
Такая же ветреная погода сохранится в столице в понедельник.
В Москве и Московской области в воскресенье, 26 февраля, объявлен «желтый» уровень опасности
«Желтый» уровень означает, что погода может быть потенциально опасной. Такая же ветреная погода сохранится в столице и в понедельник, 27 февраля.
Ранее синоптики сообщили, что в последнее воскресенье зимы в Москве будет переменная облачность и легкий мороз. Ветер в столице достигнет 10, а при порывах — 15 метров в секунду.