«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Источник: Агентство «Москва»

В Москве и Московской области в воскресенье, 26 февраля, объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра. Информация об этом размещена на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень означает, что погода может быть потенциально опасной. Такая же ветреная погода сохранится в столице и в понедельник, 27 февраля.