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16:26 (мск), источник: Мослента

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Такая же ветреная погода сохранится в столице в понедельник.

Источник: Агентство «Москва»

В Москве и Московской области в воскресенье, 26 февраля, объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра. Информация об этом размещена на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень означает, что погода может быть потенциально опасной. Такая же ветреная погода сохранится в столице и в понедельник, 27 февраля.

Ранее синоптики сообщили, что в последнее воскресенье зимы в Москве будет переменная облачность и легкий мороз. Ветер в столице достигнет 10, а при порывах — 15 метров в секунду.

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