В Геленджике запустили часы обратного отсчета до 80-летия Кубани
В Геленджике за 200 дней до празднования юбилея Краснодарского края запустили часы обратного отсчета.
В Геленджике за 200 дней до празднования юбилея Краснодарского края запустили часы обратного отсчета.
Они установлены на Центральной площади курорта, рядом со зданием администрации.
На торжественном мероприятии присутствовали глава муниципалитета Виктор Хрестин, председатель городской Думы Виктор Рутковский, представители казачества, общественных организаций, руководители органов ТОС, жители и гости курорта.
На символическом табло отсчитываются дни, часы и минуты до празднования 80-летия со дня образования Краснодарского края. Кроме того, там же установлен экран, на котором транслируются информационные сюжеты об истории Кубани и о каждом из ее муниципалитетов, сообщили ГТРК «Кубань» в