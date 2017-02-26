В Геленджике запустили часы обратного отсчета до 80-летия Кубани

Они установлены на Центральной площади курорта, рядом со зданием администрации.

На торжественном мероприятии присутствовали глава муниципалитета Виктор Хрестин, председатель городской Думы Виктор Рутковский, представители казачества, общественных организаций, руководители органов ТОС, жители и гости курорта.