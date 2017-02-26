В Москве в празднованиях Масленицы приняли участие около 800 тысяч человек

Масленица — последняя неделя перед Великим постом — в 2017 году проходит с 20 по 26 февраля.

«В Москве продолжаются народные гуляния, посвященные празднованию Широкой Масленицы. Праздничные мероприятия на площадках столицы в центральной части города и парках посетили около 800 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан, подчеркнули в ведомстве.