В Москве в празднованиях Масленицы приняли участие около 800 тысяч человек
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Порядка 800 тысяч человек в Москве приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Масленице, сообщила в воскресенье
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Порядка 800 тысяч человек в Москве приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Масленице, сообщила в воскресенье
Масленица — последняя неделя перед Великим постом — в 2017 году проходит с 20 по 26 февраля.
«В Москве продолжаются народные гуляния, посвященные празднованию Широкой Масленицы. Праздничные мероприятия на площадках столицы в центральной части города и парках посетили около 800 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан, подчеркнули в ведомстве.