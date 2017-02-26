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17:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер основоположник современной математической физики

Умер один из создателей современной математической физики Людвиг Фаддеев. Выдающийся ученый, советский и российский физик-теоретик и математик скончался на 83-м году жизни, сообщает Вести.Ru.

Как пишет «Фонтанка», прощание состоится 1 марта. Время и место уточняются.

Людвиг Фаддеев — автор более 200 научных трудов и пяти монографий, доктор физико-математических наук, член Академии наук СССР, позднее — Российской академии наук. Был профессором Санкт-Петербургского государственного университета, некоторое время заведовал кафедрой высшей математики и математической физики.

В августе 2016 года на 23-й Международной конференции по квантовой теории нескольких частиц было объявлено об учреждении медали имени Фаддеева. По словам главы РАН Владимира Фортова, присвоение медали имени ученого при жизни — уникальное событие. «Пожалуй, единственная такая награда была учреждена в честь Макса Планка, когда он еще был жив. И первый лауреат этой награды был Альберт Эйнштейн», — пояснил он.

Как пишет «Научная Россия», труд Фаддеева «Теория рассеяния для системы трех частиц» сделал его автора основоположником целого направления в науке, и сегодня исследования в этой области — «передний край» квантовой физики.

«Я считал, что это хорошая работа, но надо было доказывать, что она важна. И мне повезло: за границей меня признали очень быстро, а дома позднее. Дали Сталинскую премию. Я считаю себя основоположником современной математической физики и этим очень горд», — говорил Фаддеев.

Инициаторами создания новой награды выступило несколько научных организаций, среди которых Европейское физическое общество и Американское физическое общество.

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