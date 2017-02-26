В Омске скончался декан истфака ОмГПУ, профессор Виктор Худяков
Стало известно, что минувшей ночью на 75-м году жизни не стало доктора исторических наук, декана факультета истории, философии и права ОмГПУ Виктора Худякова.
Стало известно, что минувшей ночью на 75-м году жизни не стало доктора исторических наук, декана факультета истории, философии и права ОмГПУ Виктора Худякова.
Профессор умер после продолжительной болезни.
Свои соболезнования выразил коллектив истфака ОмГУ на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Прощание с Виктором Николаевичем Худяковым состоится в среду, 1 марта, в 10:00 в актовом зале 2-го корпуса ОмГПУ, по адресу ул. Партизанская, 4а. Гражданская панихида пройдет с 12:00 до 13:00.