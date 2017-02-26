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20:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омске скончался декан истфака ОмГПУ, профессор Виктор Худяков

Стало известно, что минувшей ночью на 75-м году жизни не стало доктора исторических наук, декана факультета истории, философии и права ОмГПУ Виктора Худякова.

Профессор умер после продолжительной болезни.

Свои соболезнования выразил коллектив истфака ОмГУ на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Прощание с Виктором Николаевичем Худяковым состоится в среду, 1 марта, в 10:00 в актовом зале 2-го корпуса ОмГПУ, по адресу ул. Партизанская, 4а. Гражданская панихида пройдет с 12:00 до 13:00.

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