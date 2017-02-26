В Семее взлетно-посадочную полосу закроют

Аким поручил завершить работы в ускоренном режиме, подчиненные должны предоставить ему соответствующий график. С начала марта взлётно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта полностью закроют. Для внутренних рейсов будет работать грунтовая полоса. Международные рейсы в Семей будут перенаправлены на Усть-Каменогорск.



А оттуда пассажиров будут привозить наземным транспортом. Организовать это поручено управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Реконструкция началась в 2017 году. ВПП в результате станет длиннее: вместо нынешних 2,7 км будет 3,3 км. Кроме того, планируется построить новую аварийно-спасательную станцию.



Здание аэровокзала также частично реконструируют. А еще заменят все коммуникации.