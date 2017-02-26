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17:36 (мск), источник: 365info.kz

В Семее взлетно-посадочную полосу закроют

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел совещание по реконструкции аэропорта Семея.

Источник: 365info.kz

Аким поручил завершить работы в ускоренном режиме, подчиненные должны предоставить ему соответствующий график. С начала марта взлётно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта полностью закроют. Для внутренних рейсов будет работать грунтовая полоса. Международные рейсы в Семей будут перенаправлены на Усть-Каменогорск.

А оттуда пассажиров будут привозить наземным транспортом. Организовать это поручено управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Реконструкция началась в 2017 году. ВПП в результате станет длиннее: вместо нынешних 2,7 км будет 3,3 км. Кроме того, планируется построить новую аварийно-спасательную станцию.

Здание аэровокзала также частично реконструируют. А еще заменят все коммуникации.

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