В Семее взлетно-посадочную полосу закроют
Аким
Аким
Аким поручил завершить работы в ускоренном режиме, подчиненные должны предоставить ему соответствующий график. С начала марта
А оттуда пассажиров будут привозить наземным транспортом. Организовать это поручено управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Реконструкция началась в 2017 году. ВПП в результате станет длиннее: вместо нынешних 2,7 км будет 3,3 км. Кроме того, планируется построить новую
Здание аэровокзала также частично реконструируют. А еще заменят все коммуникации.