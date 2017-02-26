Более 25 тысяч человек приняли участие в праздновании Масленицы в Иркутске
На центральной площади у Дворца спорта «Труд» собралось более пяти тысяч жителей и гостей областного центра.
На центральной площади у Дворца спорта «Труд» собралось более пяти тысяч жителей и гостей областного центра.
Проводы зимы и народные гуляния были организованы
В парке «Комсомольский» работал контактный зоопарк. На заливе Якоби прошла «Казачья масленица», в которой приняли участие более восьми тысяч жителей Свердловского округа. На всех площадках не обошлось без традиционных масленичных забав: столб с приятными призами и подарками, бои на бревне, бега и танцы на ходулях, захват снежной крепости, сжигание Масленицы. И, разумеется, нигде не было недостатка в главном лакомстве этого праздничного дня — блинах.