В Нижнем Новгороде прошла акция памяти Немцова
Марш и митинг памяти политика Бориса Немцова в воскресенье состоялись в Нижнем Новгороде, где начиналась его политическая карьера.
Марш и митинг памяти политика Бориса Немцова в воскресенье состоялись в Нижнем Новгороде, где начиналась его политическая карьера.
Шествие по главной улице города — Большой Покровской — под российским триколором и флагами «Солидарности» и «Яблока» завершилось митингом на Театральной площади, где участники акции приняли итоговую резолюцию.
В частности, митинговавшие потребовали «объективного расследования убийства Немцова, включая поиск настоящих организаторов и заказчиков преступления, невзирая на их лица и должности».
«Мы со всей решимостью намерены продолжить его (Немцова — ИФ) усилия по превращению нашей страны в мирное европейское государство, соблюдающее свои международные обязательства, признающее безусловный приоритет международного права над национальными законами», — говорится в тексте резолюции, оглашенной на митинге.
В резолюции отмечается: «Требуем прекращения практики преследования за инакомыслие, принятия комплекса законов, устраняющих возможность преследования за публичное выражение мнения и наказывающих чиновников за попытку такого преследования».
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Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.