В матче НХЛ на лед выпустили пингвинов
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Питтсбурге перед матчем НХЛ на лед вышли семь пингвинов из городского зоопарка, сообщается на сайте лиги.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Питтсбурге перед матчем НХЛ на лед вышли семь пингвинов из городского зоопарка, сообщается на сайте лиги.
Птицы, с любопытством озираясь вокруг, вразвалку прогулялись по льду и сорвали овации зрителей. В зоопарке пингвинов назвали в честь действующих обладателей Кубка Стэнли: Кросби, Кессел, Кунитц, Летанг, Салли, Мюррей и Малкин.
Поединок проходил между командами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз», символом которой является пингвин. Встреча закончилась победой «пингвинов» со счетом 4:2.