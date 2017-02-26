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18:30 (мск), источник: РИА Новости

В матче НХЛ на лед выпустили пингвинов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Питтсбурге перед матчем НХЛ на лед вышли семь пингвинов из городского зоопарка, сообщается на сайте лиги.

Птицы, с любопытством озираясь вокруг, вразвалку прогулялись по льду и сорвали овации зрителей. В зоопарке пингвинов назвали в честь действующих обладателей Кубка Стэнли: Кросби, Кессел, Кунитц, Летанг, Салли, Мюррей и Малкин.

Поединок проходил между командами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз», символом которой является пингвин. Встреча закончилась победой «пингвинов» со счетом 4:2.

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