В понедельник в Беларуси ожидаются снег, дождь и порывистый ветер

В понедельник, 27 февраля, прогнозируются дождь, мокрый снег и порывистый ветер, информирует Гидромет.

Осадки ожидаются ночью и утром на большей части территории страны, а днем небольшие осадки (в основном в виде дождя) выпадут преимущественно по северу республики. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Будет облачная погода, местами туман. Ветер западный, порывистый.

Ночью синоптики обещают от -2 до +4 градусов, днем — от +1 до +7 градусов.

Теплая погода, установившаяся в конце февраля, обусловила активное таяние снега и льда. В Гидромете отмечают, что лед на водоемах стал рыхлым и ходить по нему крайне опасно.