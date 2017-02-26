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21:31 (мск), источник: РИА Крым

Крымским призывникам раздадут памятки с телефонами правозащитников и депутатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости (Крым). Для крымчан, которые отправятся в этом году на службу в армию, выпустят специальные памятки с указанием их прав и телефонов правозащитников.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина.

По ее мнению, это позволит военнослужащим защитить свои права в случае неуставных отношений.

«Воинские права, уставы, уголовная ответственность за нарушение каких-то прав — все эти нормы мы собрали в единую памятку для наших призывников. Мы написали все телефоны: и уполномоченного по правам человека, и Комитета солдатских матерей, и депутатов Государственного совета. Если будут какие-то неуставные отношения, какие-то трудности наши призывники испытают, то они могут позвонить по телефонам», — отметила Лубина.

Омбудсмен добавила, что такую инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он уже поручил публиковать памятку. «Я обратилась к нашему главе Республики Сергею Аксенову, он сам военный, прошел эту службу, он с пониманием отнесся и дал указание вице-премьеру отпечатать эту памятку. Чтобы мы каждому призывнику вручили, и он с ней отправился служить Отечеству», — сказала она.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в рамках весеннего призыва 2017 года в ряды Вооруженных сил РФ планируют призвать от 1,5 до 2 тысяч жителей Республики Крым. Порядка 200 крымчан направят в воинские части других регионов России для получения необходимых специальностей.

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