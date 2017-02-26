Крымским призывникам раздадут памятки с телефонами правозащитников и депутатов

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина.

По ее мнению, это позволит военнослужащим защитить свои права в случае неуставных отношений.

«Воинские права, уставы, уголовная ответственность за нарушение каких-то прав — все эти нормы мы собрали в единую памятку для наших призывников. Мы написали все телефоны: и уполномоченного по правам человека, и Комитета солдатских матерей, и депутатов Государственного совета. Если будут какие-то неуставные отношения, какие-то трудности наши призывники испытают, то они могут позвонить по телефонам», — отметила Лубина.

Омбудсмен добавила, что такую инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он уже поручил публиковать памятку. «Я обратилась к нашему главе Республики Сергею Аксенову, он сам военный, прошел эту службу, он с пониманием отнесся и дал указание вице-премьеру отпечатать эту памятку. Чтобы мы каждому призывнику вручили, и он с ней отправился служить Отечеству», — сказала она.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в рамках весеннего призыва 2017 года в ряды Вооруженных сил РФ планируют призвать от 1,5 до 2 тысяч жителей Республики Крым. Порядка 200 крымчан направят в воинские части других регионов России для получения необходимых специальностей.