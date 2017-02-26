Лилия Рах вернулась к светской жизни

Лилия Рах побывала в Москве, встретилась с Филлипом Киркоровым, Яной Рудковской, Димой Биланом, Лерой Кудрявцевой, Кристиной Орбакайте. И выложила множество фотографий в Instagram. Женщина роскошно выглядит и, похоже, отошла уже от ужасов последних нескольких месяцев.

Напомним, Лилию Рах судили за похищение гражданина Узбекистана Хамро Суванова.

Она провела несколько месяцев за решеткой — сначала как арестованная подозреваемая, потом как подсудимая и осужденная.

Выпустили Лилию Робертовну на основании ее раскаяния и примирения с пострадавшим. Суд апелляционной инстанции принял во внимание также тот факт, что на иждивении у Рах находится несовершеннолетняя дочь.