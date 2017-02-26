Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
19:56 (мск), источник: Tengrinews

Денис Тен прокомментировал свой провал на Азиаде

Фигурист отметил, что после выступлений он «чувствует себя отвратительно».

Источник: Tengrinews

Казахстанский фигурист Денис Тен прокомментировал свое поражение на Азиаде-2017. Свои мысли спортсмен изложил в своем Instagram, передает Tengrinews.kz.

Напомним, Тен остался без медали Азиады-2017. По итогам короткой и произвольной программ фигурист смог набрать только 198,88 балла, оставшись даже за чертой первой пятерки. Также ранее Тен упал во время выступления на Азиаде. Из-за падения фигурист стал девятым в короткой программе. Он набрал 72,98 балла. Сам фигурист назвал результат на Азиатских играх «абсолютным провалом».

«Жаль, жаль, жаль. Но мы падаем для того, чтобы подняться, не так ли? У меня так было много раз. Спасибо фанатам за сердечный прием. Однако я никогда не имел опыта выступлений на таком уровне в Японии, где такие замечательные фанаты», — написал Тен на своей странице в соцсети.

Также Тен отметил, что после выступлений он «чувствует себя отвратительно».

«Это очень расстраивает. Возможно, я сохранил это (возможность победы — ред.) на будущее. Спасибо за поддержку. Сейчас мы перенастроимся и увидимся скоро в Хельсинки», — добавил Тен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назарбаев и Путин пообщались в неформальной обстановке в Алматы
Российские лыжники победили в командном спринте на ЧМ в Лахти
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Цюрих из-за возгорания двигателя
Глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать «кошмаром» для Трампа
Умер актер Билл Пэкстон
Путин и Назарбаев покатались вместе на горных лыжах
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь