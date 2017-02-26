Денис Тен прокомментировал свой провал на Азиаде

Казахстанский фигурист Денис Тен прокомментировал свое поражение на Азиаде-2017. Свои мысли спортсмен изложил в своем Instagram, передает Tengrinews.kz.

Напомним, Тен остался без медали Азиады-2017. По итогам короткой и произвольной программ фигурист смог набрать только 198,88 балла, оставшись даже за чертой первой пятерки. Также ранее Тен упал во время выступления на Азиаде. Из-за падения фигурист стал девятым в короткой программе. Он набрал 72,98 балла. Сам фигурист назвал результат на Азиатских играх «абсолютным провалом».

«Жаль, жаль, жаль. Но мы падаем для того, чтобы подняться, не так ли? У меня так было много раз. Спасибо фанатам за сердечный прием. Однако я никогда не имел опыта выступлений на таком уровне в Японии, где такие замечательные фанаты», — написал Тен на своей странице в соцсети.

Также Тен отметил, что после выступлений он «чувствует себя отвратительно».

«Это очень расстраивает. Возможно, я сохранил это (возможность победы — ред.) на будущее. Спасибо за поддержку. Сейчас мы перенастроимся и увидимся скоро в Хельсинки», — добавил Тен.