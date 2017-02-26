Денис Тен прокомментировал свой провал на Азиаде
Фигурист отметил, что после выступлений он «чувствует себя отвратительно».
Фигурист отметил, что после выступлений он «чувствует себя отвратительно».
Казахстанский фигурист Денис Тен прокомментировал свое поражение на Азиаде-2017. Свои мысли спортсмен изложил в своем Instagram, передает Tengrinews.kz.
Напомним, Тен остался без медали Азиады-2017. По итогам короткой и произвольной программ фигурист смог набрать только 198,88 балла, оставшись даже за чертой первой пятерки. Также ранее Тен упал во время выступления на Азиаде.
«Жаль, жаль, жаль. Но мы падаем для того, чтобы подняться, не так ли? У меня так было много раз. Спасибо фанатам за сердечный прием. Однако я никогда не имел опыта выступлений на таком уровне в Японии, где такие замечательные фанаты», — написал Тен на своей странице в соцсети.
Также Тен отметил, что после выступлений он «чувствует себя отвратительно».
«Это очень расстраивает. Возможно, я сохранил это (возможность победы — ред.) на будущее. Спасибо за поддержку. Сейчас мы перенастроимся и увидимся скоро в Хельсинки», — добавил Тен.