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20:10 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов до конца года

КП «Киевский метрополитен» планирует полностью вывести из оборота жетоны для оплаты проезда до конца текущего года. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщила пресс-служба метрополитена.

«Жетон будет выведен из обращения до конца года. Мы переформатируем кассы на работу с картами, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Вскоре в кассах их не будет вообще», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополненой на необходимое количество. Это значительно экономит время и средства. Владельцы карт с PayPass могут оплачивать сразу на желтых турникетах.

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