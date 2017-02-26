Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов до конца года
КП «Киевский метрополитен» планирует полностью вывести из оборота жетоны для оплаты проезда до конца текущего года. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщила
КП «Киевский метрополитен» планирует полностью вывести из оборота жетоны для оплаты проезда до конца текущего года. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщила
«Жетон будет выведен из обращения до конца года. Мы переформатируем кассы на работу с картами, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Вскоре в кассах их не будет вообще», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополненой на необходимое количество. Это значительно экономит время и средства. Владельцы карт с PayPass могут оплачивать сразу на желтых турникетах.