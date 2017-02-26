В Перми отметили Масленицу

Традиционные масленичные гуляния состоялись в Перми в воскресенье, 26 февраля.

Торжества, посвящённые началу весны и прощанию с зимой, прошли во всех районах краевой столицы — в парках и скверах. Одним из главных мест проведения праздника стал ледовый городок, который, к слову, работал последний день.

На эспланаде для всех желающих развернулась широкая развлекательная программа. В центре городка расположилась ярмарка народных промыслов, где можно было купить сувениры, украшения из дерева и так далее. На главной сцене выступали народные коллективы и певцы. Рядом находилась большая игровая зона для детей. Ребята могли поучаствовать в боях мешками на бревне или в «блинном тире».

Центральным же событием стало сжигание чучела Масленицы — самого главного символа праздника. Для безопасности пермяков территорию вокруг огородили, дежурили аниматоры и охранники. Под возгласы пермяком чучело прогорело несколько минут.

Стоит отметить, что 26 февраля также отмечается так называемое Прощёное воскресенье. Это последний день перед началом Великого поста.